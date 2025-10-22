Haberler

Mahmut Arıkan: 'Öcalan'ın özgürlüğü sürece ihanet olur'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de yaptığı konuşmada, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin Öcalan'a indirilmesinin ihanet olduğunu belirtti ve toplumsal birliğin önemine vurgu yaptı.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Bütün süreci Öcalan'ın özgürlüğüne indirgemek, tek kelimeyle sürece ihanet olur. Toplumsal birliğin, kardeşliğin tesisi için çıkılan bu yolda kazanım asla bir kişinin özgürlüğü olmamalıdır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Biz sürece, en başından beri çekincelerimizi ifade ederek destek verdik. Bizim bu süreçteki en büyük çekincemiz, sürecin tek taraflı ajandalara kurban edilmesiydi. Geldiğimiz noktada bu çekincemizde haklı olduğumuzu, sürecin halen fay hatlarında yürütüldüğünü görmekteyiz. Buradan çok net ifade ediyoruz, bütün süreci Öcalan'ın özgürlüğüne indirgemek, tek kelimeyle sürece ihanet olur. Toplumsal birliğin, kardeşliğin tesisi için çıkılan bu yolda kazanım asla bir kişinin özgürlüğü olmamalıdır. Yaklaşık 50 yıl boyunca yapılan en büyük hatalardan birisi; Kürt meselesi ile PKK sorununu birbirine karıştırarak PKK'nın Kürtlerin tek temsilcisi gibi görülmesiydi. Şimdi de Öcalan'ın süreç içerisinde tek merci olarak görülmesi hayati bir hatadır. Sürecin her bir paydaşı bu konuya daha fazla dikkat etmek zorundadır" dedi.

'DÜŞMAN' NİDALARININ GÖLGESİNDE BARIŞ UMUDU BÜYÜMEZ'

Diyarbakır'da yapılan 'Özgürlük Yürüyüşleri'nde ortaya çıkan görüntülerin sürece gölge düşürdüğünü söyleyen Arıkan, "Emniyet güçlerimize karşı, 'Düşman' diye bağırmak hiç kimseye çözüm getirmeyecektir. 'Düşman' nidalarının gölgesinde barış umudu büyümez, büyüyemez. Bu yüzden Türkiye'nin tarihsel meselelerinin günlük siyasete alet edilmemesi ve kısa vadeli politik hedeflere meze haline getirilmemesi gerektiğinin altını tekrar çiziyorum. Az değil 1 yıl geçti. 1 yılı aşan bu sürece rağmen Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları hala uygulanmıyor. Belediyelere kayyım uygulamaları halen devam ediyor. Tweet atan gazeteciler şafak operasyonlarıyla gözaltına alınıyorsa, asgari ücretliler, emekliler halen perişansa, KHK'lıların adalet talepleri hala görmezden geliniyorsa, Meclis koridorları mağdurlarla doluysa işletilen sürecin bir oyalama olmadığını, bir kandırmaca olmadığını kim ileri sürebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
