Mahmut Arıkan İzmir'de Kardeşlik Buluşmaları'nda Konuştu

Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İzmir'deki 'Kardeşlik Buluşmaları' programında önemli açıklamalarda bulundu. Siyasi atmosferi eleştiren Arıkan, Türkiye'nin sorunlarına hukukun öncelenmesi ve Anayasa'ya uyulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İzmir'de partililerle bir araya geldi.

Kültürpark'ta partisince gerçekleştirilen "Kardeşlik Buluşmaları" programına katılan Arıkan, halat çekme oyununda partililerle yarıştı, denge oyununu izledi.

Arıkan programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı illerinde Kardeşlik Buluşmaları düzenlediklerini belirtti.

Dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyen Arıkan, "Bölgemizde oynanan oyunları hep beraber takip ediyoruz. Gerek Türkiyemizde gerek bölgemizde olağanüstü hadiseler cereyan ediyor. Siyonizm hiç olmadığı kadar hedefine yaklaşmış vaziyette. Yaklaşık 5 bin yıl boyunca ortaya koydukları hedefleri yerine getirebilmek için son dönemde çok daha hızlı hareket ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Arıkan iktidar ve muhalefet partilerini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bugünkü ortama baktığımızda çok yoğun bir siyasi hava kirliliğiyle karşı karşıyayız. Türkiye siyasetinde aktör olduğunu iddia eden siyasi partilere baktığımızda topluma umut olamadıklarını görüyoruz. Tam tersi umut olması gereken adreslerin toplumu daha da fazla umutsuzluğa sevk ettiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Niye? Maalesef siyasette partizanlık aklın önüne geçmiş vaziyette."

Sorunlara karşı çözüm önerilerinin iki başlıkta olduğunu anlatan Arıkan, "Birincisi hukuku önceleyeceğiz, ikincisi Anayasa'ya uyacağız." dedi.

Arıkan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, şunları söyledi:

"İsrail akreptir, akrep de sokmaktan vazgeçmez. Ne kadar imza atarsa atsın, ne kadar söz verirse versin Gazze'deki katliamın durmayacağını söyledik. Daha anlaşmanın mürekkebi kurumadan İsrail katliamını devam ettirdi, 134 ton bombayı Gazze'nin başına yağdırdı. Onlarca Gazzeliyi katletmeye devam etti. Yetinmedi şimdi de 'Batı Şeria'yı ilhak edeceğim' diyor. Sarı çizgiyi ileriye götürme açıklamaları yapıyor."

Konuşmanın ardından Arıkan, partisine katılan yeni üyelere rozetlerini taktı.

Arıkan programı kapsamında 6. İzmir Kitap Fuarı'nı da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Politika
