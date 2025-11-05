Haberler

Mahmut Arıkan'dan Hukukun Gerekliliği Vurgusu
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, adalet arayan mağdurların haklarının gözetilmesi gerektiğini belirterek, bu durumun bir lütuf değil, hukukun gereği olduğunu ifade etti. Demirtaş, Kavala ve KHK'lıların mağduriyetine dikkat çekti.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Hem Selahattin Demirtaş'ın hem Can Atalay'ın hem adalet arayan askeri okul öğrencilerinin hem Osman Kavala'nın hem de KHK'lıların mağduriyetlerinin giderilmesi bir lütuf değil, hukukun gereğidir" dedi.

Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına kaygı duymalarına rağmen destek verdiklerini belirtti. Arıkan, "Yapılan komisyon toplantılarında iktidar cenahından bizimle paylaşılan umudumuzu artıran yeni bir bilgi yoktur, ne hedeflendiğini gösteren somut bir plan yoktur, varılmak istenen noktaya dair bir yol haritası yoktur. Bu süreçte; Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararlarına rağmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarına rağmen tutuklu ve hükümlülerle ile ilgili bir gelişme olmadı. Sefalete mahkum edilen, grev hakları ellerinden alınan, emekçilerin, emeklilikten sonra ucuz iş gücü olarak çalışmak zorunda kalan emeklilerin, bir taban maaşı olmayan özel eğitim öğretmenlerinin, adalet arayan KHK'lıların, tutuklu askeri okul öğrencilerinin, kürsülerine kavuşmak isteyen barış akademisyenlerinin, can güvenliğinden endişe eden kadınların, kokarcadan, dondan ve kuraklıktan etkilen çiftçinin, şap hastalığıyla ilgili sesini bir türlü duyuramayan hayvan üreticisinin esamesi bile okunmadı, sesleri yine duyulmadı. Biz, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik, Demokrasi' derken, bu kesimlerin sorunlarının dile gelmesini, çözümlerin konuşulmasını bekliyorduk. Fakat geçen bir yıl içinde ne bu meseleler samimiyetle ele alındı ne de sürece dair hukuki bir zemin oluşturuldu. Bir taraftan hukuki boyutu tartışmalı bir süreç yaşanırken diğer taraftan Anayasamızın ve uluslararası hukukun gereklerine rağmen tehir edilen adaletin tanıkları olduk. Hem Selahattin Demirtaş'ın hem Can Atalay'ın hem adalet arayan askeri okul öğrencilerinin hem Osman Kavala'nın hem de KHK'lıların mağduriyetlerinin giderilmesi bir lütuf değil hukukun gereğidir" dedi.

