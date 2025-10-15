Mahmut Arıkan'dan Filistin ve Yeni Anayasa Açıklamaları

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gazze Şeridi'ne çizilen çizgiyi mavi çizgiden sarı çizgiye, sarı çizgiden kırmızı çizgiye çekmekle işgal son bulmayacaktır. Tampon bölge dedikleri yerlere bölge ülkelerinin asker yerleştirmesiyle işgal sona ermeyecektir" dedi.

TBMM'da Yeni Yol Grup toplantısı düzenlendi. Grup toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'e tam boykot uygulanmasını isteyerek, Filisitin'e yardımların az olduğunu ifade etti. Arıkan, ateşkesin barış olmadığını söyleyerek, "Gazze Şeridi'ne çizilen çizgiyi mavi çizgiden sarı çizgiye, sarı çizgiden kırmızı çizgiye çekmekle işgal son bulmayacaktır. Tampon bölge dedikleri yerlere bölge ülkelerinin asker yerleştirmesiyle işgal sona ermeyecektir. Filistin topraklarında işgal 77 yıldır devam ediyor. İşgal, katliam, soykırım ve savaş suçlarının faturasını sadece Netanyahu'ya kesip, işgalci İsrail'i görmezden gelmek tam da siyonizmin istediği şeydir. İsrail en başından beri çocuk katilidir, en başından beri soykırımdır. İsrail bölgede barışa ve huzura yönelik en büyük tehdittir" diye konuştu.

Yeni anayasa

Uzun süredir gündemde olan yeni anayasa konusuna da değinen Arıkan, "Biz sivil, dili ve içeriğiyle bugünü ve yarını kucaklayan, en önemlisi 86 milyonu tamamının 'İşte benim Anayasam' diyerek sahipleneceği bir anayasanın en büyük destekçisi oluruz. Önce mevcut anayasaya uyulmasını, bunun neticesinde ortaya çıkan eksilerin tartışılmasını bekleriz. Eski anayasa hukuka uymamak için bir bahane, yeni anayasa da iç politikayı dizayn edecek bir malzeme olmamalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA