Mahmut Arıkan: 'Bu bir barış planı değil, Gazze'nin işgal planıdır'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan : "Bu bir barış planı değil, Gazze'yi ve Filistin'i bütünüyle işgal planıdır. Bu Siyonizm'e hizmet planıdır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Arıkan, İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırımı sert bir dille eleştirirken, vatandaşların ve özellikle çiftçilerin ekonomik olarak zorlandığını, bu durumun kabul edilemez hale geldiğini vurguladı. Saadet Partisi il başkanları ve il müfettişlerinin yer aldığı basın toplantısı, Arıkan'ın açıklamalarının ardından sona erdi.

" İsrail'in Küresel Sumuf Filosu'na nasıl saldırdığını bütün dünya izledi"

İsrail ve Amerika'nın barış konusunda iki yüzlü davrandığını ve bu şartlar altında barışın olamayacağını belirten Arıkan, "Netanyahu ve Trump'ın sözde 'Barış Planı'nı' konuştuğumuz bu günlerde, işgalci İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na, hem de uluslararası sularda nasıl saldırdığını bütün dünya canlı yayında izledi. İktidara defalarca çağrıda bulunduk. 'Uluslararası kamuoyunu harekete geçirin, Sumud'un güvenliğini sağlayın, fırkateyn gönderin dedik.' Hiçbir çağrımıza kulak verilmediği için, şu an 49 vatandaşımız İsrail'de bekletiliyor. Bu tablo, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne asla yakışmaz. İşgalci İsrail sadece Filistin için değil, Türkiye başta olmak üzere bütün bölge için büyük bir tehdittir. Bu tehdit ve tehlikenin bir an evvel bertaraf edilmesi için Türkiye'nin diğer bölge ülkelerine de öncülük ederek somut adım atılması temin edilmelidir. Bütün olan bitenlerden yola çıkarak, yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. İlk çağrımız Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı, Milli Güvenlik Kurulu'nu ve tüm güvenlik bürokrasisini harekete geçirin. İsrail için ticari, hukuki, siyasi ve askeri tüm caydırıcı tedbirleri kamuoyuna açıklayın. İlk iş olarak İncirlik ve Kürecik üssünü kapatın, İsrail'in gözleri kör olsun. Petrol vanalarını kapatın, İsrail'in uçakları kalkamaz olsun. Bütün limanları kapatın, İsrail'in can damarı kökten kesilsin" ifadelerini kullandı.

"Amerika'nın planından Müslümana hayır gelmez"

Amerika'nın yıllardır Müslümanlara zulüm ettiğini ve sözde 'barış planı' adı altında kendi çıkarlarını uyguladığını belirten Arıkan, "Şunu herkes bilmelidir ki; Amerika'nın planından, Müslümana hayır gelmez. 23 Eylül günü, Müslüman devletlerin liderleriyle ile Trump çok taraflı bir zirve yaptı. Bu toplantı için çekilmiş bir fotoğraf üzerinden birçok algı yapıldı, birçok hikaye yazıldı. Toplantının ardından bir bildiri yayınlandı. İşte o bildiri burada. Bu 2 sayfalık, 425 kelimelik bildirinin özelliği ne biliyor musunuz? İçinde bir tane 'İsrail' kelimesi, bir tane 'soykırım' kelimesi geçmiyor. Asıl failin, asıl sorumlunun adının bile anılamadığı bir bildiriden bahsediyorum. Ne acıdır ki, bu toplantıdan sadece 6 gün sonra Trump ve Netanyahu yan yana, el ele adına 'barış' dedikleri 20 maddelik bir eylem planı açıkladı. Bu bir barış planı değil. Bu Gazze'yi, Filistin'i bütünüyle işgal planıdır. Bu Siyonizm'e hizmet planıdır. Anlaşmazlığı bitirmek değil Filistin'i ve mazlumları yok etme planıdır" diye konuştu.

"Bir telefon, 2 tır patates ediyor"

Ekonominin son yıllarda iyice düşüşe geçtiğini ve çiftçilerin ürettiği ürünleri satmakta zorluk çektiğini açıklayan Arıkan, "Bugün bir çiftçimiz son model bir telefon alabilmek için tam 20 ton domates satmak zorunda veya son model bir telefon alabilmek için tam 50 ton yani 2 tır patates satmak zorunda. Bir telefon 2 tır patates ediyor. Bu ülkede asgari ücretli bir genç, evlenebilmek için tam 45 ay yemeden içmeden çalışmak zorunda. Emekli maaşıyla ise ne bir kira ödenebiliyor, ne bir dolap doldurulabilir, ne de memlekete gidilebiliyor" dedi. - ANKARA