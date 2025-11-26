Haberler

Mahmud Abbas: Gazze, Filistin'in Ayrılmaz Parçasıdır

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'nin Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, adil ve kalıcı barışın bölgesel ve uluslararası bir gereklilik haline geldiğini söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 29 Kasım Dünya Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Başkan Abbas'ın mesajını okudu.

Abbas mesajında, tüm geçici düzenlemelerin Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı ve toprak bütünlüğü ile uyumlu olması gerektiğini ifade etti.

Abbas, İsrail'in Gazze'den tam çekilmesi, bölgenin yeniden inşası ve Filistin Devleti'nin Gazze'de idari ve güvenlik sorumluluğunu bütünüyle üstlenmesi çağrısını yineledi.

Gazze'deki soykırım ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki ihlallere dikkati çeken Abbas, uluslararası toplumda Filistin devletinin tanınmasına yönelik desteğin arttığını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı, "Gazze, Filistin'in ayrılmaz parçasıdır, adil barış bölgesel ve küresel bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Abbas, Filistin'in ABD ile bölgesel ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışarak "ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve işgale son verecek, bölge ülkelerine güvenlik, istikrar ve refah sağlayacak adil ve kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılması" için çaba göstereceğini vurguladı.

İsrail hükümetindeki aşırı sağcı liderlerin "ırkçı ve ayrımcı" söylemlerini reddeden Abbas, yerleşim faaliyetleri, ev yıkımları, topraklara el koyma ve şehir baskınlarının "yasa dışı, tek taraflı ve barışı baltalayan adımlar" olduğunu söyledi.

BM'ye bu uygulamaları durdurma ve Filistin halkını koruma konusunda sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapan Abbas, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasının barışa giden tek yol olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Politika
