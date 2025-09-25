Haberler

Mahmud Abbas: Gazze Filistin'in Ayrılmaz Parçası

Güncelleme:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Hamas'ın yönetimde yer almayacağını belirtti. Abbas, silahların Filistin Ulusal Yönetimi'ne teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve oradaki yönetim ve güvenlik konusunda tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu teyit ettik ve etmeye devam edeceğiz. Hamas'ın yönetimde bir rolü olmayacak. Hamas ve diğer gruplar, tek devlet, tek hukuk ve tek yasal güvenlik güçleri kurumlarını inşa etme sürecinin bir parçası olarak silahlarını Filistin Ulusal Yönetimi'ne teslim etmek zorunda kalacak. Silahlı bir devlet istemediğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Yaralarımız derin ve felaketimiz büyük" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
