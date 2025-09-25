Mahmud Abbas: Gazze'deki Soykırım İDDİASI
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'deki Filistin halkının iki yıldır soykırım ve yıkımla karşı karşıya olduğunu belirterek, İsrail işgal güçlerinin 220 binden fazla sivili hedef aldığını ifade etti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Bugün Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkımızın yaklaşık 2 yıldır soykırım, yıkım, açlık ve yerinden etme savaşıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde konuşuyorum. Bu soykırım, İsrail işgal güçleri tarafından gerçekleştirildi ve çoğunluğu silahsız, çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 220 binden fazla Filistinli öldürüldü ve yaralandı" dedi. - NEW YORK
