Mahmud Abbas, 18 Yıl Aradan Sonra Suriye'ye Ziyarette Bulundu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 18 yıl sonra ilk kez geldiği Suriye'de Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 18 yıl sonra ilk kez Suriye'ye geldi. Abbas, başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile görüştü. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, eş-Şara ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yollarını ele aldı. İki lider ayrıca Filistin'deki gelişmeleri, Filistin halkına yönelik İsrail saldırganlığının durdurulması için tüm taraflarla sürdürülen temasları, insani yardımların Gazze Şeridi'ne girişinin sağlanmasını, yerinden edilme olmadan yeniden inşanın gerçekleştirilmesini ve İsrail güçlerinin bölgeden tamamen geri çekilmesini görüştü. Toplantı sırasında, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve çeşitli alanlarda iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan ortak komiteler kurulması konusunda da anlaşmaya varıldı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Suriye'ye son ziyareti, dönemin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın daveti üzerine 2007 yılında gerçekleşmişti. Abbas, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile 4 Mart'ta Kahire'de düzenlenen olağanüstü Arap Zirvesi çerçevesinde ilk kez bir araya gelmişti. - ŞAM