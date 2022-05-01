Mahir Ünal: 20 yıldır iktidar olan siyasi harekete saygı duymayı öğrenmeliler

AK PARTİ Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, masa etrafında toplanan siyasi liderlerin iktidar olmaya çalıştığını belirterek, "Yani, daha iktidara yürümeyi beceremeyenler, iktidar olmuş ve 20 yıldan beridir de iktidarda kalabilmiş bir siyasi harekete öncelikle saygı duymayı öğrenmeliler. Çünkü bu, saygı duyulacak bir şey" dedi.

Kahramanmaraş Valiliği bahçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Programa katılan ve vatandaşlarla bayramlaşan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti tarafından 81 ilde dün vefa iftarı düzenlendiğini hatırlatan Ünal, vefanın hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de parti içinde çok önemli olduğunu kaydetti. 20 yıldan beri iktidarda olmalarının temel özelliklerinden birinin de AK Parti'nin vefa hareketi olması olduğunu ifade eden Mahir Ünal, şöyle devam etti:

Bayramlaşma programına TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, Ahmet Özdemir, Habibe Öcal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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