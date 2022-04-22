Mahallede Maç var' final karşılaşmaları düzenlendi - Haberler

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Mahallede Maç var' final karşılaşmaları düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Mahallede Maç var' final karşılaşmaları düzenlendi

Türkiye Büyük millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde 'Mahallede Maç var' final karşılaşmaları düzenlendi.

Türkiye Büyük millet Meclisi (Tbmm) 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde 'Mahallede Maç var' final karşılaşmaları düzenlendi.

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Spor Tesisleri'nde düzenlenen 'Mahallede Maç var' turnuvasının final maçlarına katıldı ve başlama vuruşunu yaptı. Şentop, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü ile Denizli Horozkent Spor Kulübü arasındaki final karşılaşmasının ilk vuruşunu yaptı. Şentop ayrıca günün anısına futbol topu imzaladı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Şentop, 23 Nisan, TBMM, Politika, Haberler

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