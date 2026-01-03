ABD medyası: "Maduro ve eşi, seçkin Delta Force birimi tarafından yakalandı"

ABD'li yayın kuruluşu CBS News'e konuşan yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD ordusunun seçkin özel kuvvetler birimi "Delta Force" tarafından yakalandığını belirtti.

ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini ülke dışına çıkarmasının yankıları sürüyor. ABD'li yayın kuruluşu CBS News adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, Maduro ve eşinin ABD ordusunun seçkin özel kuvvetler birimi "Delta Force" tarafından yakalandığını aktardı.

Delta Force birimi, 2019'da terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyondan sorumluydu.

"Muhteşem bir operasyon"

ABD Başkanı Donald Trump ise New York Times'a verdiği röportajda, Maduro ve eşinin yakalandığı operasyonu "muhteşem bir operasyon" olarak nitelendirdi. Trump, "Çok iyi planlama, çok iyi askerler ve çok iyi insanlar vardı" ifadelerini kullandı.

Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, Maduro ve eşinin yakalanıp ülkeden çıkarıldığını duyurmuştu.

Venezuela lideri Nicolas Maduro, 2020 yılında ABD'de yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlamalarla itham edilmiş, ABD Dışişleri Bakanlığı Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgiler için 50 milyon dolarlık ödül açıklamıştı. - WASHINGTON