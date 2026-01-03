Haberler

ABD medyası: "Maduro ve eşi, seçkin Delta Force birimi tarafından yakalandı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, ABD ordusunun Delta Force birimi tarafından yakalandı. Trump, operasyonu 'muhteşem' olarak tanımladı. ABD, Maduro'yu yolsuzluk ve uyuşturucu suçlamaları nedeniyle hedef alıyordu.

ABD'li yayın kuruluşu CBS News'e konuşan yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD ordusunun seçkin özel kuvvetler birimi "Delta Force" tarafından yakalandığını belirtti.

ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini ülke dışına çıkarmasının yankıları sürüyor. ABD'li yayın kuruluşu CBS News adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, Maduro ve eşinin ABD ordusunun seçkin özel kuvvetler birimi "Delta Force" tarafından yakalandığını aktardı.

Delta Force birimi, 2019'da terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyondan sorumluydu.

"Muhteşem bir operasyon"

ABD Başkanı Donald Trump ise New York Times'a verdiği röportajda, Maduro ve eşinin yakalandığı operasyonu "muhteşem bir operasyon" olarak nitelendirdi. Trump, "Çok iyi planlama, çok iyi askerler ve çok iyi insanlar vardı" ifadelerini kullandı.

Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, Maduro ve eşinin yakalanıp ülkeden çıkarıldığını duyurmuştu.

Venezuela lideri Nicolas Maduro, 2020 yılında ABD'de yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlamalarla itham edilmiş, ABD Dışişleri Bakanlığı Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgiler için 50 milyon dolarlık ödül açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'den başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri
İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'den başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti