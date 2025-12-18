Maduro'dan Kolombiya'ya "mükemmel birlik" çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Kolombiya halkına, sosyal topluluklarına ve silahlı kuvvetlerine sesleniyorum. Kimsenin ülkelerimizin egemenliğini ihlal etmemesi için onları Venezuela ile mükemmel bir birlik oluşturmaya çağırıyorum" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin 19. yüzyılda bağımsızlığını kazanmasında rol oynayan Venezuelalı asker ve devlet adamı Simon Bolivar'ın ölümünün 195. yıldönümünde başkent Caracas'taki Venezuela Bolivarya Topluluğu genel merkezini ziyaret etti. Maduro, ziyareti sırasında Bolivarya Topluluğu'nun Fahri Başkanı unvanına layık görüldü ve kendisine "barışın mimarı" nişanı takdim edildi. Devlet Başkanı Maduro, etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada, bölgedeki jeopolitik gerilim ve ülkesine yönelik ABD yaptırımlarına karşı Kolombiya halkı ve ordusuna seslendi. Maduro, iki ülke arasında "mükemmel bir birlik" çağrısında bulunarak, "Buradan Kolombiya halkına, sosyal topluluklarına ve silahlı kuvvetlerine sesleniyorum. Kimsenin ülkelerimizin egemenliğini ihlal etmemesi için onları Venezuela ile mükemmel bir birlik oluşturmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgesel ittifak çağrısı

Maduro, bugünlerde Güney Amerika halkları arasında çok daha kapsamlı bir bütünleşme sağlanması gerektiğini belirtirken, Karakas-Bogota arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı. Venezuela Devlet Başkanı, özellikle bölge için önemli bir tarihi figür olan Bolivar ve "Büyük Kolombiya" miraslarına değinerek, bölgesel birliğin barış ve istikrar için en önemli garantör unsur olacağını söyledi. Bolivar'ın kalıcı birlik ve bölge için ortak refah ilkelerini yerini getirmek istediğini söyleyen Maduro, "Kendimi harika bir Kolombiyalı olarak görüyorum" dedi.

Maduro, ülkesi ile ABD arasında yaşanan gerilimi "dış güçlerin müdahalesi" olarak değerlendirerek, "Gerçek bir Bolivar devrimine giden yolun sadece bölgesel bir ittifaktan geçtiğini" düşündüğünün altını çizdi. ABD'nin Karayipler'deki askeri yığınağını da eleştiren Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya giren ve çıkan tüm petrol tankerlerine yönelik "tam abluka" çağrısına da değindi. Maduro, Washington yönetiminin Venezuela'da bir rejim değişikliği yoluyla Venezuela'nın petrol ürünlerini elde etmeyi hedeflediğine yönelik suçlamalarını yineledi.

Kolombiya-Venezuela ilişkileri

Uzmanlar, Maduro'nun çağrısını Caracas'a yönelik uluslararası izolasyonun arttığı bir dönemde Washington yönetimine ve bölgeye genel bir rest olarak değerlendirirken, Kolombiya hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan, Venezuela ve Kolombiya arasında uzun süredir kopuk olan siyasi ilişkilerin, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun göreve gelmesinden bu yana iyileştirildiği biliniyor. - KARAKAS