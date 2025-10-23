Maduro: ABD'ye Karşı 5 Bin Igla-S Hava Savunma Sistemi Konuşlandırıldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesi ile ABD arasında artan askeri gerginliğe ilişkin, "Herhangi bir saldırganlık faaliyeti, anında savunma ile engellenecektir" ifadelerini kullanarak, yaklaşık 5 bin Rus yapımı Igla-S taşınabilir hava savunma sisteminin ülke genelindeki stratejik konumlarda konuşlandırıldığını belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler'de artan askeri varlığına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Devlet Başkanı Maduro, Venezuela devlet televizyonunda askeri yetkililerle katıldığı bir programda, ülke genelindeki stratejik konumlarda Rus yapımı Igla-S taşınabilir hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını açıkladı. Maduro, "Dünyadaki her ordu Igla-S sistemlerinin gücünü biliyor, Venezuela'da bu sistemlerden en az 5 bin adet bulunuyor. Herhangi bir saldırganlık faaliyeti, anında savunma ile engelelnecektir" ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı Maduro açıklamasında, "Taşınabilir hava savunma sistemleri ülkedeki her bir dağda, her bir kentte ve bölgedeki her şehirde konuşlandırıldı" dedi.

Maduro'nun ifadeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında Venezuela'ya yönelik muhtemel askeri operasyon gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamasının ardından geldi. ABD Başkanı daha önce de yaptığı bir açıklamada, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA), "uyuşturucuyla mücadele" doğrultusunda Venezuela topraklarında operasyon yürütme yetkisi verdiğini doğrulamıştı.

Igla-S hava savunma sistemleri

Kısa menzilli ve alçak irtifada kullanılan Rus yapımı Igla-S sistemleri, ABD yapımı Stinger füzelerine benzerliği ile biliniyor. Söz konusu askeri teçhizat ile insansız hava araçları (İHA), seyir füzeleri gibi küçük hedeflerin yanı sıra helikopter ve savaş uçaklarının da etkisiz hale getirilebiliyor. Ancak, Igla-S sistemleri yüksek irtifalarda uçan bombardıman uçaklarına ve hayalet savaş uçaklarına karşı etkili şekilde kullanılamıyor.

ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığı

ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaklaşık 4 bin 500 deniz piyadesi ve denizci görevlendirdiği biliniyor. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) son zamanlarda sıklıkla bölgede gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere hava saldırıları düzenliyor. - KARAKAS