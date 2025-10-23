Haberler

Maduro: ABD'ye Karşı 5 Bin Igla-S Hava Savunma Sistemi Konuşlandırıldı

Maduro: ABD'ye Karşı 5 Bin Igla-S Hava Savunma Sistemi Konuşlandırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin artan askeri varlığına karşı ülkede 5 bin adet Rus yapımı Igla-S taşınabilir hava savunma sisteminin konuşlandırıldığını açıkladı. Maduro, olası bir saldırıya anında karşılık verileceğini belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesi ile ABD arasında artan askeri gerginliğe ilişkin, "Herhangi bir saldırganlık faaliyeti, anında savunma ile engellenecektir" ifadelerini kullanarak, yaklaşık 5 bin Rus yapımı Igla-S taşınabilir hava savunma sisteminin ülke genelindeki stratejik konumlarda konuşlandırıldığını belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler'de artan askeri varlığına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Devlet Başkanı Maduro, Venezuela devlet televizyonunda askeri yetkililerle katıldığı bir programda, ülke genelindeki stratejik konumlarda Rus yapımı Igla-S taşınabilir hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını açıkladı. Maduro, "Dünyadaki her ordu Igla-S sistemlerinin gücünü biliyor, Venezuela'da bu sistemlerden en az 5 bin adet bulunuyor. Herhangi bir saldırganlık faaliyeti, anında savunma ile engelelnecektir" ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı Maduro açıklamasında, "Taşınabilir hava savunma sistemleri ülkedeki her bir dağda, her bir kentte ve bölgedeki her şehirde konuşlandırıldı" dedi.

Maduro'nun ifadeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında Venezuela'ya yönelik muhtemel askeri operasyon gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamasının ardından geldi. ABD Başkanı daha önce de yaptığı bir açıklamada, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA), "uyuşturucuyla mücadele" doğrultusunda Venezuela topraklarında operasyon yürütme yetkisi verdiğini doğrulamıştı.

Igla-S hava savunma sistemleri

Kısa menzilli ve alçak irtifada kullanılan Rus yapımı Igla-S sistemleri, ABD yapımı Stinger füzelerine benzerliği ile biliniyor. Söz konusu askeri teçhizat ile insansız hava araçları (İHA), seyir füzeleri gibi küçük hedeflerin yanı sıra helikopter ve savaş uçaklarının da etkisiz hale getirilebiliyor. Ancak, Igla-S sistemleri yüksek irtifalarda uçan bombardıman uçaklarına ve hayalet savaş uçaklarına karşı etkili şekilde kullanılamıyor.

ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığı

ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaklaşık 4 bin 500 deniz piyadesi ve denizci görevlendirdiği biliniyor. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) son zamanlarda sıklıkla bölgede gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere hava saldırıları düzenliyor. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'a döndü

Galatasaray açıkladı: Yıldız isim antrenmana katılmadı
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir

Ocak'ta yuvadan uçabilir! Görüşmeler resmen başladı
Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'a döndü

Galatasaray açıkladı: Yıldız isim antrenmana katılmadı
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Kayyum davasından beraat etti! Şimdi herkesin aklında aynı soru var
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
3 ilimizde vatandaşa sucuk yerine dil yedirmişler: Bakanlık markaları tek tek ifşa etti

Üç ilimizde vatandaşa sucuk yerine bakın ne yedirmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.