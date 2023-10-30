Madrid Şehri İsrail Halkına Onur Madalyası Verme Kararı Aldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de sağ partilerin çoğunlukta olduğu İl Meclisi, İsrail halkına "Madrid Şehri Onur Madalyası" verilmesi kararı aldı.

Aşırı sağ görüşlü Vox partisinin getirdiği öneriye, İl Meclisinde iktidarda olan Halk Partisi de destek verirken; buna tepki gösteren muhalefetteki sol görüşlü siyasi partiler karşı oy kullandı.

Bu kararla Belediye, İsrail halkına "Madrid Şehri Onur Madalyası" verilmesine ilişkin prosedürü başlattı.

Ayrıca Madrid Belediyesinde alınan karar gereği, Hamas'ın siyasi kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı saldırı ve İsrail'e karşı diğer gruplarca yapılan saldırılar "şartsız" kınanırken, saldırılarda hayatını kaybeden İsrail vatandaşları için de bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Muhalefetteki sol partiler (Mas Madrid ve Sosyalist İşçi Partisi), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının olduğu bir dönemde alınan bu kararın "zalimce" olduğunu belirterek, "Tüm dünyada ve İspanya'da Yahudi düşmanlığının tek işbirlikçisi" olarak tanımladığı aşırı sağı, "tek taraflı ve partizanca hareket etmekle" suçladı.