Madleen Gemisi'nde Alıkonulan İki Kişi Serbest Bırakıldı

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince alıkonulan Şuayb Ordu ve Yasemin Açar'ın serbest kaldığını ve gemiden ayrıldıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, Madleen Gemisi'nde alıkonulan Şuayb Ordu ve Yasemin Açar'ın serbest kaldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları tarafından İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Açar'ın bugün (13 Haziran) serbest bırakıldığını ve İsrail'den ayrıldığını duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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