Madımak Davası 30 Yıllık Zaman Aşımından Düştü

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli'nin yakılması sonucu 37 kişinin hayatını kaybettiği olaylara ilişkin dava, 30 yıllık zaman aşımından dolayı düşürüldü. Karar salonda bulunanlar tarafından protesto edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müştekiler ile avukatları hazır bulundu. Duruşmayı bazı CHP'li ve HDP'li milletvekilleri de takip etti. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından katılanlara söz verdi. Müştekiler sanıkların insanlığa karşı suç işlediklerini belirtirken, suçun zaman aşımına uğramayacağını söyledi. Müşteki avukatları da dosyanın "insanlığa karşı işlenen suç" olarak değerlendirilmesi ve dosyanın zaman aşımı nedeniyle düşme ihtimalinin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Mahkemenin firari sanıkların iadesini talep ederken yazdığı talepnamede zaman aşımı süresine atıf yapmasının önceden görüşünü açık etmek anlamına geldiğini savunan avukatlar, firari sanıklar hakkında çıkartılan kırmızı bültenin tekrarlanmasını talep etti. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, 30 yıllık zaman aşımı süresinin 2 Temmuz 2023'de dolduğunu ifade ederek, davanın düşürülmesini istedi.

Gerçekleştirilen müzakerenin ardından kararı açıklayan mahkeme, TCK'da zaman aşımına ilişkin hükümleri dikkate alarak, kamu davasının ayrı ayrı düşmesi yönünde karar verildiğini açıkladı. - ANKARA