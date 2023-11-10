Madagaskar Meclisi, Cumhurbaşkanı Seçimlerinin Ertelenmesini İstedi

Madagaskar Meclisi'nin alt kanadı, seçim sürecinin uluslararası standartlara uygun olmaması gerekçesiyle, gelecek hafta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimlerinin ertelenmesi çağrısında bulundu. Ülke basınındaki habere göre Meclisin alt kanadının Sözcüsü Christine Razanamahasoa, seçim süreciyle ilgili 'siyasi kriz' uyarısı yaptı.

Madagasar Meclisi'nin alt kanadı, seçim sürecinin uluslararası standartlara uygun olmaması gerekçesiyle, gelecek hafta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimlerinin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Ülke basınındaki habere göre Meclisin alt kanadının Sözcüsü Christine Razanamahasoa, seçim süreciyle ilgili "siyasi kriz" uyarısı yaptı.

Muhalif gösteriler sonrası ülkede barış ve istikrarın sağlanması gerektiğine vurgu yapan Razanamahasoa, ülkedeki siyasi tansiyonun düşmesi gerektiğini kaydetti.

Razanamahasoa, "Seçim süreci uluslararası standartlara uygun olmalıdır." açıklamasını yaptı.

Ülkedeki yaklaşık 60 sivil toplum örgütü ve sendika da dün yaptıkları açıklamada, seçimlerin yapılması halinde siyasi krizin artabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Madagaskar'ın görevden ayrılan Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın sözcüsü ise erteleme talebine sıcak bakmadıklarını belirtti.

Madagaskar Anayasa Mahkemesi, ülkedeki siyasi kriz nedeniyle, ilk turu dün yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin gelecek hafta yapılacağını açıklamıştı.

Rajoelina'ya "kurumsal darbe" suçlaması

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için görevinden istifa eden Andry Rajoelina'nın adaylığı ülkede bir süredir tartışma konusu olmuştu.

Aralarında eski cumhurbaşkanları Marc Ravalomanana ve Hery Rajaonarimampianina'nın da olduğu 11 aday, "kurumsal darbe" yapmakla suçladıkları Rajoelina'nın adaylığının, Fransız vatandaşı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Rajoelina, adaylığının geçerli olması için 10 Eylül'de cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmış ve bu makama Başbakan Christian Ntsay liderliğindeki hükümetin vekalet edeceğini açıklamıştı.

Madagaskar Anayasasına göre, bir cumhurbaşkanı çeşitli gerekçelerle görevini bıraktığında makamına Senato başkanının vekalet etmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığına hükümetin vekalet etmesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkan 11 aday, Rajoelina'nın adaylığına karşı ekim başından bu yana sokak gösterileri düzenlemeye başlamıştı.

Rajoelina'nın tartışmalı Fransız vatandaşlığı

Ülkeyi 2018'den bu yana yöneten Rajoelina'nın Fransız vatandaşı olması birçok eleştiriyi de beraberinde getirmişti.

Madagaskar Anayasasına göre, bir kişi, yabancı ülke vatandaşlığına geçtiğinde Madagaskar vatandaşlığını kaybediyor ve hiçbir seçimde aday olamıyor.

Fransız resmi gazetesinde yayımlanan ve dönemin Başbakanı Manuel Valls ile İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve imzalı kararnameye göre, Rajoelina, eşi ve 3 çocuğunun, 21 Kasım 2014 itibarıyla Fransız vatandaşlığına geçtiği ortaya çıkmıştı.

Rajoelina, temmuzda, kamuoyunun da baskısıyla ailesiyle Fransız vatandaşlığına geçtiğini açıklamak zorunda kalmıştı.

Rajoelina, henüz 33 yaşındayken başkent Antananarivo'daki geniş çaplı gösterilerin ardından askeri darbeyle 2009'da ilk kez iktidara gelmiş ve ülkeyi 2013'e kadar yönetmişti.

Uluslararası toplumun da baskısıyla görevden ayrılan ve bir sonraki seçimde aday olması yasaklanan Rajoelina, o dönem ailesiyle Fransa'ya yerleşmişti.

Fransız vatandaşlığının, Rajoelina'nın görevi bırakması karşılığında Fransa tarafından vadedildiğine inanılıyor.

Cumhurbaşkanı'nın Fransız vatandaşı olduğuna ilişkin söylentiler, 2018'de de çıkmış ancak hiçbir delil olmadığı için pek dikkat çekmemişti.