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Madagaskar'da eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın zaferi resmiyet kazandı

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Madagaskar'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, oyların yüzde 59'unu alarak 2'nci dönemine seçildi. Seçimlere katılım oranı yüzde 46 olarak belirlendi.

Madagaskar'da 16 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın zaferi resmiyet kazandı.

Anayasa Mahkemesi, 16 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 49 yaşındaki Rajoelina oyların yüzde 59'unu alarak 2'nci dönemine seçilmiş oldu. Seçimlere katılım oranı da yüzde 46 olarak belirlendi.

Rajoelina da dahil 13 ismin adaylığı onaylansa da 10 aday, Rajoelina'nın adaylığının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle seçimi boykot kararı almış ve sandığa gitmemişti.

Andry Rajoelina'nın adaylığı, ülkede tartışma konusu olmuştu.

Aralarında eski Cumhurbaşkanları Marc Ravalomanana ve Hery Rajaonarimampianina'nın da olduğu adaylar, "kurumsal darbe" yapmakla suçladıkları Rajoelina'nın adaylığının, Fransız vatandaşı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Rajoelina'nın tartışmalı Fransız vatandaşlığı

Madagaskar Anayasası'na göre, bir kişi, yabancı ülke vatandaşlığına geçtiğinde Madagaskar vatandaşlığını kaybediyor ve hiçbir seçimde aday olamıyor.

Eşi ve 3 çocuğunun, 21 Kasım 2014 itibarıyla Fransız vatandaşlığına geçtiği ortaya çıkan Rajoelina, kamuoyu baskısıyla temmuzda ailesiyle Fransız vatandaşlığına geçtiğini açıklamak zorunda kalmıştı.

Rajoelina, henüz 33 yaşındayken başkent Antananarivo'daki geniş çaplı gösterilerin ardından askeri darbeyle 2009'da ilk kez iktidara gelmiş ve ülkeyi 2013'e kadar yönetmişti.

Uluslararası toplumun da baskısıyla görevden ayrılan ve bir sonraki seçimde aday olması yasaklanan Rajoelina, o dönem ailesiyle Fransa'ya yerleşmişti.

Fransız vatandaşlığının Rajoelina'ya, görevi bırakması karşılığında Fransa tarafından vadedildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Politika

Andry Rajoelina Madagaskar Politika Dünya Haberler

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