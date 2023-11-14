Madagaskar'da Cumhurbaşkanlığı Seçimine Boykot Çağrısı

Madagaskar'da 16 Kasım'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylıkları onaylanan 6 isim, seçimi boykot etme çağrısında bulundu.

Yerel basına açıklamalarda bulunan 6 adayın oluşturduğu kolektif, 16 Kasım'da yapılacak seçim için halka sandığa gitmeme çağrısı yaptı.

Kolektif, eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın adaylığını kınayarak kendilerinin sandığa gitmeyeceğini duyurdu.

Madagaskar Meclisinin alt kanadı da geçen hafta cumhurbaşkanı adayları ile Rajoelina arasında yaşanan gerginliğin tüm ülkeye yayılmasından endişe ederek, seçimin ertelenmesi önerisini sunmuştu.

Ülkedeki yaklaşık 60 sivil toplum örgütü ve sendika da yine geçen hafta, seçimin yapılması halinde siyasi krizin artabileceği uyarısında bulunmuştu.

Aday olabilmek için görevden ayrılan Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın sözcüsü ise erteleme talebine sıcak bakmadıklarını belirtmişti.

Madagaskar Anayasa Mahkemesi, Rajoelina'nın adaylığına karşı düzenlenen protestoda cumhurbaşkanı adayı Andry Raobelina'nın gözünden yaralanması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu 9 Kasım'dan 16 Kasım'a ertelemişti.

İlk turda yeterli çoğunluğa ulaşılamaması durumunda seçimin 2. turu 20 Aralık'ta yapılacak.

Rajoelina'ya "kurumsal darbe" suçlaması

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için görevinden istifa eden Andry Rajoelina'nın adaylığı ülkede bir süredir tartışma konusu olmuştu.

Aralarında eski cumhurbaşkanları Marc Ravalomanana ve Hery Rajaonarimampianina'nın da olduğu 11 aday, "kurumsal darbe" yapmakla suçladıkları Rajoelina'nın adaylığının, Fransız vatandaşı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Rajoelina, adaylığının geçerli olması için 10 Eylül'de cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmış ve bu makama Başbakan Christian Ntsay liderliğindeki hükümetin vekalet edeceğini açıklamıştı.

Madagaskar Anayasasına göre, bir cumhurbaşkanı çeşitli gerekçelerle görevini bıraktığında makamına Senato başkanının vekalet etmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığına hükümetin vekalet etmesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkan 11 aday, Rajoelina'nın adaylığına karşı ekim başından bu yana sokak gösterileri düzenlemeye başlamıştı.

Rajoelina'nın tartışmalı Fransız vatandaşlığı

Ülkeyi 2018'den bu yana yöneten Rajoelina'nın Fransız vatandaşı olması birçok eleştiriyi de beraberinde getirmişti.

Madagaskar Anayasasına göre, bir kişi, yabancı ülke vatandaşlığına geçtiğinde Madagaskar vatandaşlığını kaybediyor ve hiçbir seçimde aday olamıyor.

Fransız resmi gazetesinde yayımlanan ve dönemin Başbakanı Manuel Valls ile İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve imzalı kararnameye göre, Rajoelina, eşi ve 3 çocuğunun, 21 Kasım 2014 itibarıyla Fransız vatandaşlığına geçtiği ortaya çıkmıştı.

Rajoelina, temmuzda, kamuoyunun da baskısıyla ailesiyle Fransız vatandaşlığına geçtiğini açıklamak zorunda kalmıştı.

Rajoelina, henüz 33 yaşındayken başkent Antananarivo'daki geniş çaplı gösterilerin ardından askeri darbeyle 2009'da ilk kez iktidara gelmiş ve ülkeyi 2013'e kadar yönetmişti.

Uluslararası toplumun da baskısıyla görevden ayrılan ve bir sonraki seçimde aday olması yasaklanan Rajoelina, o dönem ailesiyle Fransa'ya yerleşmişti.

Fransız vatandaşlığının, Rajoelina'nın görevi bırakması karşılığında Fransa tarafından vadedildiğine inanılıyor.