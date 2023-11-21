Madagaskar'da Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Rajoelina Önde Gidiyor

Madagaskar'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ilk sonuçlara göre önde götürüyor. Seçime katılım oranı yüzde 43 olarak açıklandı.

Madagaskar'da 16 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayımı devam ederken, ilk sonuçlara göre yarışı eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina önde götürüyor.

Ulusal Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, sandıkların henüz yüzde 37'sinin açıldığı ve resmi olmayan ilk sonuçlara göre Rajoelina'nın, oyların yüzde 62,4'ünü aldığı belirtildi.

Rajoelina'yı oyların yüzde 12,2'sini alan Siteny Randrianasoloniaiko ve yüzde 11,2'sini alan eski Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana'nın izlediği ifade edildi.

Seçime katılım oranının yüzde 43 olduğu bildirildi.

Resmi sonuçların 24 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

Adayların ilk turda yeterli çoğunluğa ulaşamaması durumunda ikinci tur 20 Aralık'ta yapılacak.

13 adaydan 10'u boykot kararı almıştı

Anayasa Mahkemesi, Rajoelina da dahil 13 ismin adaylığını onaylasa da 10 aday, Rajoelina'nın adaylığının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle seçimi boykot kararı almıştı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için görevinden istifa eden Andry Rajoelina'nın adaylığı, ülkede tartışma konusu olmuştu.

Aralarında eski cumhurbaşkanları Marc Ravalomanana ve Hery Rajaonarimampianina'nın da olduğu 11 aday, "kurumsal darbe" yapmakla suçladıkları Rajoelina'nın adaylığının, Fransız vatandaşı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Rajoelina, adaylığının geçerli olması için 10 Eylül'de cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmış ve bu makama Başbakan Christian Ntsay liderliğindeki hükümetin vekalet edeceğini açıklamıştı.

Madagaskar Anayasası'na göre, bir cumhurbaşkanı çeşitli gerekçelerle görevi bıraktığında, makamına Senato başkanının vekalet etmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığına hükümetin vekalet etmesine Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkan 10 aday, Rajoelina'nın adaylığına karşı ekim başında sokak gösterileri düzenlemeye başlamıştı.

Rajoelina'nın tartışmalı Fransız vatandaşlığı

Ülkeyi 2018'den bu yana yöneten Rajoelina'nın Fransız vatandaşı olması birçok eleştiriyi de beraberinde getirmişti.

Madagaskar Anayasası'na göre, bir kişi, yabancı ülke vatandaşlığına geçtiğinde Madagaskar vatandaşlığını kaybediyor ve hiçbir seçimde aday olamıyor.

Eşi ve 3 çocuğunun, 21 Kasım 2014 itibarıyla Fransız vatandaşlığına geçtiği ortaya çıkan Rajoelina, kamuoyu baskısıyla temmuzda ailesiyle Fransız vatandaşlığına geçtiğini açıklamak zorunda kalmıştı.

Rajoelina, henüz 33 yaşındayken başkent Antananarivo'daki geniş çaplı gösterilerin ardından askeri darbeyle 2009'da ilk kez iktidara gelmiş ve ülkeyi 2013'e kadar yönetmişti.

Uluslararası toplumun da baskısıyla görevden ayrılan ve bir sonraki seçimde aday olması yasaklanan Rajoelina, o dönem ailesiyle Fransa'ya yerleşmişti.

Fransız vatandaşlığının Rajoelina'ya, görevi bırakması karşılığında Fransa tarafından vadedildiği belirtiliyor.