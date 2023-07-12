Madagaskar'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tarihi Açıklandı

Madagaskar'da cumhurbaşkanlığı seçimi 9 Kasım'da düzenlenecek.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimi için halkın 9 Kasım'da sandık başına gideceği, olası ikinci turun da 20 Aralık'ta yapılacağı kaydedildi.

Mevcut Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın aday olup olmayacağı hala netlik kazanmadı. Rajoelina'nın 2014'te gizlice Fransız vatandaşlığı aldığının ortaya çıkması ülkede ciddi tartışmalara neden oldu.

Madagaskar anayasasına göre, bir kişi yabancı ülke vatandaşlığına geçtiğinde Madagaskar vatandaşlığını kaydediyor ve hiçbir seçimde aday olamıyor.

Rajoelina, yakın zamanda ortaya çıkan Fransız vatandaşı olduğu iddialarına yanıt vermese de olaya ilişkin belgelerin medyayla paylaşılması tartışmaları alevlendirdi.

Fransız resmi gazetesinde yayınlanan ve dönemin Başbakanı Manuel Valls ve İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve imzalı kararnameye göre Rajoelina, eşi ve 3 çocuğu, 21 Kasım 2014 itibarıyla Fransız vatandaşlığına geçti.

Rajoelina, henüz 33 yaşındayken başkent Antananarivo'daki geniş çaplı gösterilerin ardından askeri darbeyle ilk kez iktidara gelmiş ve ülkeyi 2013'e kadar yönetmişti.

Uluslararası toplumun da baskısıyla görevden ayrılan Rajoelina, o dönem ailesiyle Fransa'ya yerleşmişti.

Fransız vatandaşlığının, Rajoelina'nın görevi bırakması karşılığında Fransa tarafından vadedildiğine inanılıyor.

Cumhurbaşkanı'nın Fransız vatandaşı olduğuna ilişkin söylentiler 2018'de de çıkmış ancak hiçbir delil olmadığı için pek dikkat çekmemişti.

Muhalefet ise Fransız vatandaşlığına 2014'te geçen, buna karşın 2018'de cumhurbaşkanı seçilen Rajoelina'nın acilen görevden alınmasını talep ediyor.

Rajoelina'nın pazar günü yapacağı ulusa sesleniş konuşmasında, aday olup olmayacağını açıklaması bekleniyor.