Madagaskar'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 1 Hafta Ertelendi

Madagaskar'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı adayı Andry Raobelina'nın gözünden yaralanması nedeniyle 1 hafta ertelendi. Seçimlere katılabilmek için istifa eden cumhurbaşkanı adayları, Rajoelina'nın adaylığını protesto etmişti.

Madagaskar'da ilk turu 9 Kasım'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi 1 hafta ertelendi.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, geçen hafta düzenlenen gösteride gözünden yaralanan cumhurbaşkanı adayı Andry Raobelina'nın avukatının seçimin ertelenmesine ilişkin talebinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Raobelina'nın yaralanmasının mücbir sebep sayıldığı ve yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 9 Kasım'dan 16 Kasım'a ertelenmesine karar verildiği bildirildi.

Geçen hafta, aralarında Raobelina'nın da olduğu 11 cumhurbaşkanı adayı, seçimlere katılabilmek için cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Andry Rajoelina'nın adaylığını protesto için bir araya gelmişti.

Polis, ülkede nisandan bu yana uygulanan gösteri ve toplanma yasağını gerekçe göstererek, cumhurbaşkanı adaylarına müdahale etmiş, Raobelina da gözünden yaralanmıştı.

Tedavi için yurt dışına gitmek zorunda kalan Raobelina'nın avukatları, müvekkillerinin durumunun "mücbir sebep" sayılması ve seçimin ertelenmesi için anayasa mahkemesine başvurmuştu.

Rajoelina'ya "kurumsal darbe" suçlaması

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için görevinden istifa eden Andry Rajoelina'nın adaylığı ülkede bir süredir tartışma konusu olmuştu.

Aralarında eski cumhurbaşkanları Marc Ravalomanana ve Hery Rajaonarimampianina'nın da olduğu 11 aday, "kurumsal darbe" yapmakla suçladıkları Rajoelina'nın adaylığının, Fransız vatandaşı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Rajoelina, adaylığının geçerli olması için 10 Eylül'de cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmış ve bu makama Başbakan Christian Ntsay liderliğindeki hükümetin vekalet edeceğini açıklamıştı.

Madagaskar Anayasası'na göre, bir cumhurbaşkanı çeşitli gerekçelerle görevini bıraktığında makamına senato başkanının vekalet etmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığına hükümetin vekalet etmesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkan 11 aday, Rajoelina'nın adaylığına karşı ekim başından bu yana sokak gösterileri düzenlemeye başlamıştı.

Rajoelina'nın tartışmalı Fransız vatandaşlığı

Ülkeyi 2018'den bu yana yöneten Rajoelina'nın Fransız vatandaşı olması birçok eleştiriyi de beraberinde getirmişti.

Madagaskar Anayasası'na göre, bir kişi, yabancı ülke vatandaşlığına geçtiğinde Madagaskar vatandaşlığını kaybediyor ve hiçbir seçimde aday olamıyor.

Fransız resmi gazetesinde yayımlanan ve dönemin Başbakanı Manuel Valls ile İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve imzalı kararnameye göre, Rajoelina, eşi ve 3 çocuğunun, 21 Kasım 2014 itibarıyla Fransız vatandaşlığına geçtiği ortaya çıkmıştı.

Rajoelina, temmuzda, kamuoyunun da baskısıyla ailesiyle Fransız vatandaşlığına geçtiğini açıklamak zorunda kalmıştı.

Rajoelina, henüz 33 yaşındayken başkent Antananarivo'daki geniş çaplı gösterilerin ardından askeri darbeyle 2009'da ilk kez iktidara gelmiş ve ülkeyi 2013'e kadar yönetmişti.

Uluslararası toplumun da baskısıyla görevden ayrılan ve bir sonraki seçimde aday olması yasaklanan Rajoelina, o dönem ailesiyle Fransa'ya yerleşmişti.

Fransız vatandaşlığının, Rajoelina'nın görevi bırakması karşılığında Fransa tarafından vadedildiğine inanılıyor.

Cumhurbaşkanı'nın Fransız vatandaşı olduğuna ilişkin söylentiler, 2018'de de çıkmış ancak hiçbir delil olmadığı için pek dikkat çekmemişti.