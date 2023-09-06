Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, kasımda düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını duyurdu. Rajoelina, 2014'te Fransız vatandaşlığına geçtiğini itiraf etmişti ve bu durum eleştirilere neden olmuştu.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, kasımda düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ilk turu Kasım 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurdu.

"Size hizmet etmeye hazırım, yeniden ayaktayım!" ifadelerini kullanan Rajoelina, eşi ve çocuklarına destekleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, temmuzda yaptığı açıklamada, 2014'te gizlice ailecek Fransız vatandaşlığına geçtiğini itiraf etmişti.

Ülkeyi 2018'den bu yana yöneten Rajoelina'nın Fransız vatandaşı olması birçok eleştiriyi de beraberinde getirmişti.

Madagaskar anayasasına göre, bir kişi yabancı ülke vatandaşlığına geçtiğinde Madagaskar vatandaşlığını kaybediyor ve hiçbir seçimde aday olamıyor.

Fransız resmi gazetesinde yayımlanan ve dönemin Başbakanı Manuel Valls ve İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve imzalı kararnameye göre, Rajoelina, eşi ve 3 çocuğunun, 21 Kasım 2014 itibarıyla Fransız vatandaşlığına geçtiği ortaya çıkmıştı.

Rajoelina, henüz 33 yaşındayken başkent Antananarivo'daki geniş çaplı gösterilerin ardından askeri darbeyle 2009'da ilk kez iktidara gelmiş ve ülkeyi 2013'e kadar yönetmişti.

Uluslararası toplumun da baskısıyla görevden ayrılan ve bir sonraki seçimde aday olması yasaklanan Rajoelina, o dönem ailesiyle Fransa'ya yerleşmişti.

Fransız vatandaşlığının, Rajoelina'nın görevi bırakması karşılığında Fransa tarafından vadedildiğine inanılıyor.

Cumhurbaşkanı'nın Fransız vatandaşı olduğuna ilişkin söylentiler 2018'de de çıkmış ancak hiçbir delil olmadığı için pek dikkati çekmemişti.

Muhalefet ise Fransız vatandaşlığına 2014'te geçen, buna karşın 2018'de cumhurbaşkanı seçilen Rajoelina'nın yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağını savunuyor.