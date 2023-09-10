Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina Görevinden İstifa Etti

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, kasımda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığının onaylanmasının ardından görevinden istifa etti. Anayasa Mahkemesi, Rajoelina'nın istifasını kabul etti ve görevi Başbakan'ın üstleneceği belirtildi.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, kasımda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığının onaylanmasının ardından görevinden istifa etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Anayasa Mahkemesi, adaylığının onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın görevinden istifasına ilişkin mektubu mahkemeye gönderdiğini duyurdu.

Madagaskar Anayasasına göre, cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen görevdeki cumhurbaşkanının istifa etmesi gerekiyor.

Yasalara göre, mevcut cumhurbaşkanının istifasıyla görevi Senato Başkanı üstleniyor.

Mahkeme, Senato Başkanı Herimanana Razafimahefa'nın "kişisel nedenlerden dolayı" görevi kabul etmediğini bildirdi.

Bu nedenle cumhurbaşkanlığı görevini, Başbakan'ın yetkisinde hükümetin ortaklaşa üstlenmesine karar verildi.

Anayasa Mahkemesinin yayımladığı son listeye göre, aralarında Rajoelina'nın yanı sıra eski cumhurbaşkanları Marc Ravalomanana ve Hery Rajaonarimampianina'nın da bulunduğu 13 aday ülkenin yeni lideri olmak için yarışacak.

Hint Okyanusu'ndaki bir ada ülkesi olan Madagaskar'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 9 Kasım 2023'te düzenlenecek.

Rajoelina'nın tartışmalı Fransız vatandaşlığı

Ülkeyi 2018'den bu yana yöneten Rajoelina'nın Fransız vatandaşı olması birçok eleştiriyi de beraberinde getirmişti.

Madagaskar anayasasına göre, bir kişi yabancı ülke vatandaşlığına geçtiğinde Madagaskar vatandaşlığını kaybediyor ve hiçbir seçimde aday olamıyor.

Fransız resmi gazetesinde yayımlanan ve dönemin Başbakanı Manuel Valls ve İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve imzalı kararnameye göre, Rajoelina, eşi ve 3 çocuğunun, 21 Kasım 2014 itibarıyla Fransız vatandaşlığına geçtiği ortaya çıkmıştı.

Rajoelina, temmuzda, kamuoyunun da baskısıyla ailesiyle Fransız vatandaşlığına geçtiğini açıklamak zorunda kalmıştı.

Rajoelina, henüz 33 yaşındayken başkent Antananarivo'daki geniş çaplı gösterilerin ardından askeri darbeyle 2009'da ilk kez iktidara gelmiş ve ülkeyi 2013'e kadar yönetmişti.

Uluslararası toplumun da baskısıyla görevden ayrılan ve bir sonraki seçimde aday olması yasaklanan Rajoelina, o dönem ailesiyle Fransa'ya yerleşmişti.

Fransız vatandaşlığının, Rajoelina'nın görevi bırakması karşılığında Fransa tarafından vadedildiğine inanılıyor.

Cumhurbaşkanı'nın Fransız vatandaşı olduğuna ilişkin söylentiler 2018'de de çıkmış ancak hiçbir delil olmadığı için pek dikkati çekmemişti.

Muhalefet ise Fransız vatandaşlığına 2014'te geçen, buna karşın 2018'de cumhurbaşkanı seçilen Rajoelina'nın yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağını savunuyor.