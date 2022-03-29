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Macron ve Putin telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Macron ve Putin telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Ukrayna'daki son durumu ele aldı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Elysée Sarayı, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillere yardım etmek için insani bir operasyon başlatma koşullarının "bu aşamada karşılanmadığını" duyurdu.

Açıklamada, Fransa, Türkiye ve Yunanistan'ın önerdiği Mariupol'de tahliye operasyonunu Macron'un Putin'e sunduğu ve Putin'in bu teklife yanıt vermeden önce "düşüneceğini" söylediği aktarıldı.

Macron, 25 Mart'ta gerçekleşen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye ve Yunanistan ile Mariupol kentini terk etmek isteyenler için insanı operasyon düzenleyeceklerini duyurmuş, "Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Mariupol'den ayrılmak isteyen herkesi tahliye etmek için insanı bir operasyon başlatacağız" demişti. - PARİS

İhlas Haber Ajansı / Politika

Emmanuel Macron, Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Fransa, Politika, Haberler

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