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Macron'un Öncülüğünde Paris'te Acil AB Zirvesi Gerçekleşti

Macron'un Öncülüğünde Paris'te Acil AB Zirvesi Gerçekleşti
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde, Avrupa'nın Ukrayna barış müzakerelerinde dışlanma endişesiyle Paris'te gayriresmi bir AB liderleri zirvesi düzenlendi. Toplantıya bir çok Avrupa ülkesi lideri katıldı, ancak bazı ülkeler eleştirilerde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa'nın Ukrayna'da barış müzakerelerinde masa dışında kalma endişesiyle acil olarak başkent Paris'te organize ettiği gayriresmi AB liderleri zirvesi başladı.

Avrupa Birliği (AB) liderlerini Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya getiren gayriresmi zirve başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, söz konusu zirveyi Avrupa'nın Ukrayna'da barış müzakerelerinde masa dışında kalma endişesiyle organize etmişti. Ukrayna için barış müzakereleri konusunda Avrupa'nın ortak bir tutum belirlemesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Snchez, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katıldı.

Avrupalı liderler, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ev sahipliğinde Elysee Sarayı'nda acil toplanırken, ABD ve Rusya, Ukrayna'da barış görüşmelerinin bu hafta Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin katılımı olmadan Suudi Arabistan'da başlayacağını doğruladı.

Macaristan ve Slovenya'dan eleştiri

Avrupa'nın dışlanma ihtimali endişe oluştururken, Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjarto, Paris'te gerçekleştirilen toplantıyı "savaş yanlısı AB liderlerinin bir araya gelişi" olarak nitelendirdi. Szijjarto, bu ülkelerden farklı olarak Macaristan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını ve Rusya-ABD barış müzakerelerini desteklediğini ve Ukrayna'da barış istediğini söyledi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ise toplantıya tüm Avrupalı liderlerin davet edilmemiş olmasından şikayet ederek, "Paris'teki zirvenin organizatörleri, sembolik bir şekilde AB içinde bile tüm devletlerin eşit muamele görmediklerini tüm dünyaya gösteriyor" dedi.

Macron'dan Trump'a telefon

Toplantı öncesinde Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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