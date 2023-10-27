Macron'un Hamas açıklamasına eleştiriler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail ziyareti sırasında yaptığı 'Hamas'a karşı uluslararası koalisyon' açıklamasına karşı eleştiriler sürüyor. Macron'un açıklamaları, askeri ittifak prensibini çağrıştırması ve gerçek bir zorunluluğun olmaması nedeniyle eleştiriliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Ekim'deki İsrail ziyareti sırasında yaptığı, "Hamas'a karşı uluslararası koalisyon" açıklamasına karşı eleştiriler sürüyor.

Liberation'a verdiği demeçte Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Jean-Louis Bourlanges, Macron'un uluslararası koalisyon açıklamasını "çok hoş" bulmadığını belirtti.

Bourlanges, "uluslararası koalisyon" ifadesinin askeri ittifak prensibini çağrıştırdığını ancak böyle bir koalisyonu gerektirecek "gerçek bir zorunluluğun" olmadığını dile getirdi.

Bourlanges, Macron'un koalisyon açıklaması ile İsrail'in müttefikleri ve "ılımlı" Arap devletleri arasında "zorunlu bir dayanışma" sağlanması fikrine işaret ettiği yorumunu yaptı.

Macron'un uluslararası koalisyon açıklaması

Macron 24 Ekim "İsrail'le dayanışma ziyareti" kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti. Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında Macron, "Fransa, Irak ve Suriye'deki operasyonlarımız kapsamında içinde yer aldığımız DEAŞ'e karşı uluslararası koalisyonun, Hamas'a karşı da mücadele edebilmesine hazır." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, terör örgütleriyle mücadele etmek için bölgesel ve uluslararası bir koalisyon kurulması çağrısı yapmıştı.

Macron'un açıklamasından 14 saat sonra Elysee Sarayı Sözcüsü "uluslararası koalisyon" ifadesi ile "DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun tecrübelerinden ilham alınması ve bunların hangi açıdan Hamas'a karşı uygulanabileceğine bakılmasının" kastedildiği yönünde bir açıklamada bulunmuştu.

Macron'un açıklamalarına siyasilerden eleştiri

Fransa Sosyalist Parti Lideri Olivier Faure, Macron'un ifadelerini "inanılması güç bir doğaçlama" olarak niteleyerek, Fransa Cumhurbaşkanı'nın iki devletli çözüm için İsrail'e gittiğini düşündüğünü ancak bu açıklama ile neyi kastettiğini anlamadığını belirtmişti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Lideri Jean-Luc Melenchon ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un "tutarsız" açıklamalarının, Fransa ve barış için tehlikeli olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.