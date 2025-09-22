Haberler

Macron, Filistin'i Resmen Tanıdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) salonunda alkışlar yükseldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) salonunda alkışlar yükseldi.

BM Genel Merkezi'nde "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı" düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı konferansta ilk konuşmayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macon yaptı. Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki savaşı bitirmesinin ve 48 esirin serbest bırakılmasının zamanının geldiğini söyleyen Macron, dünyanın barışı yakalayamayacak duruma gelmesine çok az kaldığını ifade ederek, "Artık bekleyemeyiz" dedi. Bölgede iki devletin yan yana yaşadığı bir barış tesis edilmesini istediğini belirten Macron, "Devam eden savaşı hiçbir şey haklı çıkaramaz. Her şey bizi bu savaşı kesin olarak sona erdirmeye zorluyor" dedi.

Macron, daha sonra Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu. Macron'un tarihi açıklamasının ardından BM salonunda alkışlar yükseldi. Filistin heyeti de Maron'u dakikalarca ayakta alkışladı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı

Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.