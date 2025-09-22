Macron, Filistin'i Resmen Tanıdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) salonunda alkışlar yükseldi.

BM Genel Merkezi'nde "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı" düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı konferansta ilk konuşmayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macon yaptı. Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki savaşı bitirmesinin ve 48 esirin serbest bırakılmasının zamanının geldiğini söyleyen Macron, dünyanın barışı yakalayamayacak duruma gelmesine çok az kaldığını ifade ederek, "Artık bekleyemeyiz" dedi. Bölgede iki devletin yan yana yaşadığı bir barış tesis edilmesini istediğini belirten Macron, "Devam eden savaşı hiçbir şey haklı çıkaramaz. Her şey bizi bu savaşı kesin olarak sona erdirmeye zorluyor" dedi.

Macron, daha sonra Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu. Macron'un tarihi açıklamasının ardından BM salonunda alkışlar yükseldi. Filistin heyeti de Maron'u dakikalarca ayakta alkışladı. - NEW YORK