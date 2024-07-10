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Macron, siyasi güçleri diyaloğa davet etti

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken genel seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, 'Cumhuriyet değerlerine inanan tüm siyasi güçleri, çoğunluk oluşturmak için samimi ve dürüst bir diyaloğa davet ediyorum' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken genel seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet değerlerine inanan tüm siyasi güçleri, çoğunluk oluşturmak için samimi ve dürüst bir diyaloğa davet ediyorum" dedi.

Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halka hitaben yazılı açıklama yaptı. Macron, seçimlere yoğun katılımı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "30 Haziran ve 7 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimlerde yoğun katılım, Cumhuriyet'in canlılığının bir göstergesidir. Ancak, hiçbir siyasi güç tek başına çoğunluğu elde edemedi" dedi.

"Aşırı sağın hükümete erişimini engellediniz"

Seçim sonuçlarının demokratik ifade ihtiyacını ortaya koyduğunu vurgulayan Macron, "Aşırı sağın hükümete erişimini engellediniz. Hiçbir parti tek başına yeterli çoğunluğu sağlayamadı, bu nedenle geniş bir birleşme gerekli" dedi.

Ülkedeki tüm siyasi güçleri diyaloğa davet eden Macron, "Ülkenin üstün menfaatlerinin koruyucusu olarak, Cumhuriyet değerlerine inanan tüm siyasi güçleri, sağlam ve çoğulcu bir çoğunluk oluşturmak için samimi ve dürüst bir diyaloğa davet ediyorum. Bu birleşme, ülkenin istikrarını sağlamak için net ve paylaşılan değerlere dayalı olmalı" ifadelerini kullandı.

Yeni başbakanın atanmasına için siyasi güçlere uzlaşma zamanı tanıyacağını belirten Macron, "Mevcut hükümet görevine devam edecek. Halkın oyuyla belirlenen bu yeni siyasi kültür, birlikte çalışma ruhunu yaşatmalı" dedi.

Fransa'da erken genel seçim

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi tarafından elde edilen ezici üstünlük nedeniyle Cumhurbaşkanı Macron, 9 Haziran'da Ulusal Meclisi feshetmişti. Fransa'da 30 Haziran'da 1. turu yapılan erken genel seçimlerde oyların yüzde 33.15'ini alan Ulusal Birlik Partisi birinci olmuştu. Erken seçimlerin ikinci turunda ise, Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti'den (PCF) oluşan sol koalisyon Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire) 182 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamlamıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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