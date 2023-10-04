Macron, referanduma gidiş sürecinin kolaylaştırılmasını istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birçok konuda ihtiyaç duyulması nedeniyle referanduma gidiş sürecinin daha 'kolay' olmasını istedi. Macron, kürtaj, referandum, ademi merkeziyetçilik ve denizaşırı toprakların anayasada tanınması konusunda revizyona gidilebileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birçok konuda ihtiyaç duyulması nedeniyle referanduma gidiş sürecinin daha "kolay" olmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Macron, 5. Cumhuriyetin Anayasasının kabulünün 65. yıl dönümü nedeniyle Anayasa Konseyi'nde konuştu.

Macron, kürtaj, referandum, ademi merkeziyetçilik ve denizaşırı toprakların anayasada tanınması konusunda revizyona gidilebileceğini söyledi.

Kendi cumhurbaşkanlığı döneminde "referandum konularının genişletilmesi" için bir çalışma yapacaklarını kaydeden Macron, ortak inisiyatifin olduğu meselelerin referanduma taşınmasına ilişkin sürecin "kolaylaştırılabileceğini" söyledi.

Macron ayrıca kürtaj hakkının da "mümkün olan kısa sürede" anayasal güvence altına alınmasını arzu ettiğini belirtti.

Ademi merkeziyetçilik konusunda yerel seçilmişlere daha fazla hak tanınmasının yanı sıra daha fazla sorumluluk da yüklenmesi gerektiğine işaret eden Macron, "Bölgesel tüm çeşitliliklerimizin yeniden düşünülmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Macron, Fransa'ya bağlı denizaşırı bölgelerin kapsamlı şekilde temsil edilmesi için ise fikir birliği sağlandığı takdirde anayasa metninde düzenlemeler yapmaktan yana olduklarını ifade etti.