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Macron, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan Sonra Yeni Hükümet Kuracak

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni hükümetin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra kurulacağını açıkladı. Mevcut hükümet ise geçici olarak görevde kalacak ve olimpiyatlara odaklanacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni hükümetin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra kurulacağını açıkladı.

Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerin ardından sol koalisyon Yeni Halk Cephesi'nin (Nouveau Front Populaire) seçimi ilk sırada tamamlamasının ardından henüz yeni hükümet kurulmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada mevcut hükümetin gelecek ayın ortasına

kadar geçici olarak görevde kalacağını ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na odaklanacağını belirtti. Olimpiyat Oyunları'nın ardından yeni bir başbakan atayacağını aktaran Macron, Yeni Halk Cephesi'nin başbakan önerisi hakkında bilgi vermezken, görev süresi sona ermeden istifa etmeyeceğini ifade etti.

Fransa'da erken genel seçim

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi tarafından elde edilen ezici üstünlük nedeniyle Cumhurbaşkanı Macron, 9 Haziran'da Ulusal Meclisi feshetmişti. Fransa'da 30 Haziran'da 1. turu yapılan erken genel seçimlerde oyların yüzde 33.15'ini alan Ulusal Birlik Partisi birinci olmuştu. Erken seçimlerin ikinci turunda ise, Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti'den (PCF) oluşan sol koalisyon Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire) 182 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamlamıştı. Seçimlerin ardından Fransa Başbakanı Gabriel Attal istifa etmiş, Attal'ın yeni bir hükümet kurulana kadar görevlerini yürütmeye devam edeceği bildirilmişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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