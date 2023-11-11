Macron: İsrail'i Gazze saldırılarını durmaya çağırıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ateşkes çağrısında bulunarak, 'Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıyor ve öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ateşkes çağrısında bulunarak, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıyor ve öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye özel röportaj verdi. İsrail'in Gazze'ye ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Macron, ilan edilecek bir ateşkesin İsrail'e fayda sağlayacağını dile getirdi. Fransa'nın Hamas'ın eylemlerini de "açıkça kınadığını" hatırlatan Macron, ateşkes çağrılarına ABD ve İngiltere dahil diğer ülkelerin de katılmasını isteyip istemediğine yönelik sorulan soruya ise "Umarım katılırlar" şeklinde yanıt verdi. Ateşkesin tüm sivillerin korunmasına imkan tanıyacağını vurgulayan Macron, "Fiilen, bugün siviller bombalanıyor. Bebekler, kadınlar, yaşlı insanlar bombalanıyor ve öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail'in saldırılarında uluslararası hukuku ihlal edip etmediği sorulan Macron, "Ben bir hakim değilim. Ben bir devlet başkanıyım" şeklinde yanıt verdi. Macron, İsrail'in kendisini korumanın en iyi yolunun "Gazze'yi bombalamak olduğu" fikrine katılmadığını ve bunun çatışmayı uzatacağını ifade etti.

"Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı emperyalizm ve sömürgeciliktir"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline de değinen Macron, "Rusya'nın savaşı kazanmasına izin verilirse Avrupa'da Gürcistan ve Kazakistan gibi diğer eski Sovyet devletlerini ve tüm kıtayı tehdit edebilecek yeni bir emperyal güç ortaya çıkacak. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı kesinlikle emperyalizm ve sömürgeciliktir" dedi. Ukrayna'yı desteklemenin Fransa'nın ve tüm ülkelerin "görevi" olduğunu söyleyen Macron, Ukrayna'nın kaybedilen toprakları geri alma mücadelesinde önümüzdeki ayların kritik olacağını söyledi. Macron Ukrayna'nın masaya oturma zamanının "henüz" gelmediğini, müzakere kararının da yalnızca Kiev'e ait olduğunu vurguladı. Macron, adil müzakerelerin yapılacağı, masada Rusya ile çözüm bulunacak bir zamanın geleceğini de sözlerine ekledi.

"Teknoloji devleri sözlerini tutmuyor"

Sanal ortamda artan aşırıcılığı ilişkin konuşan Macron, Facebook'un ana şirketi Meta ve Google gibi şirketlerin platformlarında nefret söylemini hafifletmek için verdikleri sözleri "tamamen yerine getirmediklerini" ifade etti. Söz konusu şirketlerde Fransızca içerikleri kontrol edecek yeterince personel olmadığını, bunun da "utanç verici" olduğunu dile getirdi. Macron, bu konuda şirketlerini zorlayacağını belirtti.

İklim değişikliğine değindi

İklim değişikliğinin dünya genelinde terörizme neden olduğunu vurgulayan Macron, Batı Afrika'da bulunan Çad Gölü'nde kürsel ısınmanın sonucu su seviyesindeki düşüşü buna örnek olarak gösterdi. Macron, "İklim değişikliğinin bir sonucu olarak, balıkçılıkla geçinen birçok aile sıkıntı çekiyor. Birçok tür yok oldu ve bu, birçok insanı terörizme iten politikalara yol açtı" ifadelerini kullandı. - PARİS