Macron, İran ile Nükleer Anlaşma Üzerine Görüşmelerde Bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurguladı ve anlaşma için son saatlerin geldiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamalıdır. Hala bir anlaşma mümkün. Belirlediğimiz yasal şartlara yanıt vermek artık İran'ın elinde" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Macron 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı için geldiği New York şehrinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmede küresel başlıklar ve İran'a yönelik yaptırımlar ele alındı. Macron, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın casusluk suçlamaları nedeniyle ülkeden çıkışına izin vermediği Fransız vatandaşlara değindi. Macron, "İran'da insanlık dışı şartlarda rehine tutulan vatandaşlarımız Sophie Kohler, Jacques Paris ve Lennart Monterlus'un derhal serbest bırakılmasına yönelik talebimi vurguladım" ifadelerini kullandı.

"Tutumumuz nettir, İran nükleer silaha sahip olmamalıdır"

Macron, İran'ın nükleer altyapısı ve zenginleştirilmiş uranyum üretimi başlıklarına da değinerek, "Tutumumuz nettir, İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamalıdır. İran'ın nükleer taahhütlerine uymaması nedeniyle, Almanya ve İngiltere ile birlikte İran'a karşı yaptırımların yeniden yürürlüğe konulmasını sağlayan 'snapback' (tetik) mekanizmasını devreye sokma kararı aldık. İran Cumhurbaşkanına hiçbir şekilde taviz veremeyeceğimiz taleplerimizi tekrar hatırlattım" ifadelerini kullandı.

Macron, söz konusu talepler arasında İran'ın Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) denetçilerine tam erişim ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin şeffaflık sağlaması ile müzakerelerin derhal yeniden başlatılmasının bulunduğunu belirtti.

"Saadece saatler kaldı, hala bir anlaşma mümkün"

Macron, "Hala bir anlaşma mümkün. Sadece birkaç saat kaldı. Bizim belirlediğimiz yasal şartlara yanıt vermek artık İran'ın elinde" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
