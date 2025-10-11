Macron, Gazze Planı İçin Mısır'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes kararını desteklemek ve Gazze Planı'nın sonraki adımlarını görüşmek üzere Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesi desteklemek için Mısır'a gidecek. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin katılımıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın sonraki adımlarını görüşmek üzere pazartesi günü Şarm el-Şeyh kentine resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Macron'un ziyaretinin, Orta Doğu'da barış ve güvenliği teşvik etmeyi amaçlayan Fransa ve Suudi Arabistan işbirliğindeki girişimin bir devamı olduğu belirtildi. Söz konusu girişimin, İsrail ile Filistin devletlerinin yan yana var olduğu "iki devletli çözüm" temelinde yürütüldüğü aktarıldı.

Trump'ın da Şarm el-Şeyh'te olması bekleniyor

Macron'un yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın da pazartesi günü Şarm el-Şeyh'te bulunması bekleniyor. Ancak, Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin bir araya geleceğine ilişkin bir bilgi verilmedi. - PARİS