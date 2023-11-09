Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen uluslararası insani konferansta Gazze'deki durumun ciddi olduğunu ve her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirterek, çatışmalara insani ara verilmesi ve ateşkes için çalışılması gerektiğini söyledi.

Macron: Gazze'deki durum ciddi ve her gün daha da kötüye gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te düzenlenen " Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans"ta, "Bugün ( Gazze'de) durum ciddi ve her gün daha da kötüye gidiyor. Hızlıca çatışmalara insani ara verilmesi ve ateşkes için çalışılması gerekiyor." dedi.

Paris'te, İsrail'in bombardımanı altındaki " Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans" başladı.

Konferansa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'ın yanı sıra çok sayıda ülkeden yetkili ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

Konferansın açılışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de aralarında Fransızların da olduğu 239 esir bulunduğunu belirterek, esirlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Macron, "Hamas, İsrail'e saldırdığında, Filistinlileri korkunç sonuçlara maruz bırakmanın sorumluluğunu aldı. Bugün Gazze'deki siviller acı çekiyor." dedi.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını, 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini dile getiren Macron, "İsraillilerin talihsizliğine Filistinlilerin talihsizliği eklendi." diyerek, tüm hayatların eş değer olduğunu ve çifte standart olamayacağını vurguladı.

Macron, "'Teröre' karşı, İsrail'in kendisini savunma hakkı ve sivilleri koruma görevi var." ifadesini kullanarak, İsrail'in hukuka uyması gerektiğini, "terörle" mücadelenin kurallara tabi olduğunu belirtti.

"Bugün (Gazze'de) durum ciddi ve her gün daha da kötüye gidiyor"

Fransa Cumhurbaşkanı, "Bugün (Gazze'de) durum ciddi ve her gün daha da kötüye gidiyor. Hızlıca çatışmalara insani ara verilmesi ve ateşkes için çalışılması gerekiyor. Gazze'de hareket edebilmeleri için insani yardım aktörlerine gerekli alanı sağlamalıyız." diye konuştu.

Hamas'ın "finansman kaynaklarını kurutmak" ve 7 Ekim'deki saldırıyla bağlantılı olanlara yaptırım uygulamak için adımlar atılması gerektiğini söyleyen Macron, iki devletli çözümden yana tutumunu yineledi.

Macron, Fransa'nın, Gazze'deki sivillere yönelik yardımlarının 100 milyon avroya çıkarılacağını duyurdu.