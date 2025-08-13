Macron'dan Trump ve Putin Görüşmesi Öncesi Kritik Açıklamalar

Macron'dan Trump ve Putin Görüşmesi Öncesi Kritik Açıklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşme öncesinde, Ukrayna'ya ait toprakların yalnızca Ukrayna Devlet Başkanı tarafından müzakere edilebileceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında cuma günü yapılacak görüşme öncesi yaptığı açıklamada, " Ukrayna'ya ait toprak konuları müzakere edilemez ve yalnızca Ukrayna Devlet Başkanı tarafından müzakere edilmelidir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve AB liderleri ile yaptığı video konferans görüşmeleri sonrası açıklamalarda bulundu. Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında cuma günü Alaska'da yapılacak görüşme değinen Macron, "Donald Trump ile yaptığımız görüşme, onun niyetlerini netleştirmemizi ve bizim beklentilerimizi ifade etmemizi sağladı" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Alaska'daki toplantıda "bir ateşkes sağlamak" isteği olduğunu aktaran Macron, "Bu çok önemli. Bu toplantıda ABD'nin bir ateşkes sağlaması, esir değişimleri ve çocukların serbest bırakılması gibi adımlarla desteklenmeli" dedi.

Macron, "Ukrayna'ya ait toprak konuları müzakere edilemez ve yalnızca Ukrayna Devlet Başkanı tarafından müzakere edilmelidir. Bu, desteklediğimiz bir tutumdur ve Başkan Trump tarafından da açıkça dile getirilmiştir. Şu anda masada ciddi bir toprak değişimi planı yok" dedi.

Muhtemel toprak tavizleri ile güvenlik garantileri arasındaki bağlantıya dikkat çeken Macron, Trump'ın "NATO bu güvenlik garantilerinin parçası olmamalı" dediğini ve bunun özellikle Rusya açısından önemli bir nokta olduğunu belirtti. Macron, "ABD ve buna hazır tüm müttefikler bu garantilerin içinde yer almalı. Bu bizim de taahhüdümüzdür ve benim için çok önemli bir netleştirmedir" ifadelerini kullandı.

Macron, ayrıca Trump'ın Putin ve Zelenskiy ile üçlü bir zirve yapmak istediğini, bunun tarafların üzerinde uzlaşacağı tarafsız bir Avrupa ülkesinde gerçekleşmesinden yana olduklarını söyledi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit

Trump'tan tarihi zirve öncesi Putin'e açık tehdit: Savaş bitmezse...
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Çerçioğlu'na 'Hakkımı helal etmiyorum' dediği isimden yanıt var

"Hakkımı helal etmiyorum" dediği AK Partili isimden açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.