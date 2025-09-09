Haberler

Macron'dan İsrail'in Katar'a Saldırısına Sert Tepki

Macron'dan İsrail'in Katar'a Saldırısına Sert Tepki
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Katar'a düzenlediği hava saldırısına karşı çıkarak, bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti ve Katar'la dayanışma vurgusu yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "İsrail'in bugün Katar'a düzenlediği saldırı, sebebi ne olursa olsun kabul edilemez" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas heyetine yönelik düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi. Macron, "İsrail'in bugün Katar'a düzenlediği saldırı, sebebi ne olursa olsun kabul edilemez. Katar ve Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile dayanışma içinde olduğumu belirtmek isterim. Hiçbir koşulda savaşın bölgeye yayılmasına izin verilmemelidir" dedi. - PARİS

