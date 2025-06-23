Macron'dan İran'a Saldırı Sonrası İtidal Çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Tüm taraflara azami itidal göstermeleri, gerilimi düşürmeleri ve müzakere masasına dönmeleri çağrısında bulunuyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın Katar'ın başkenti Doha'daki ABD'ye ait El-Udeyd Üssü'ne düzenlediği füze saldırısının ardından açıklama yaptı. Macron, "Katarlı yetkililer ve bölgedeki ortaklarımızla yakın temas halindeyim. Tüm taraflara azami itidal göstermeleri, gerilimi düşürmeleri ve müzakere masasına dönmeleri çağrısında bulunuyorum. Kaos sarmalı sona ermeli" dedi. - PARİS