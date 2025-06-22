Macron'dan İran'a İtidal Çağrısı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, İran'a azami itidal çağrısında bulunarak diplomasiye dönüş çağrısında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'a "azami itidal" çağrısında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Macron, görüşmede İran'a "azami itidal" çağrısında bulundu. Diplomasiye geri dönülmesi ve İran'ın nükleer silahlardan vazgeçmesi çağrısında da bulunan Macron, "Başka alternatif yok, herkes için barış ve güvenliğe giden tek yol bu" dedi. - PARİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika