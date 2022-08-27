Macron Cezayir'de protesto edildi Politika Haberleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'in Oran kentinde halkla bir araya geldiği sırada protestoyla karşılaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'in Oran kentinde halkla bir araya geldiği sırada protestoyla karşılaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi kapsamında geldiği Cezayir'de temaslarını sürdürüyor. Oran kentinde halka bir araya gelen Macron, zor anlar yaşadı. Macron etraftakileri selamladığı sırada bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Macron'u protesto eden grup, Fransa karşıtı ve "Çok yaşa Cezayir" şeklinde slogan atarken, korumalar devreye girdi. Tepkiyle karşılanan Macron, daha sonra aracına yöneldi. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Emmanuel Macron Cezayir Fransa Politika Güncel Haberler

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