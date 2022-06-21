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Macron, Başbakanın istifasına reddetti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Macron, Başbakanın istifasına reddetti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un istifasını reddetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un istifasını reddetti.

Fransa'da gerçekleştirilen 2.tur seçimlerinde Macron ve grubunun mecliste salt çoğunluğu kaybetmesinin ardından Fransa Başbakanı Elisabeth Borne görevden ayrılmak istediğini belirterek, istifasını sunmuştu. Bugün Elysee Sarayı tarafından Borne'un istifasına yönelik yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Emmanuel Macron'un Başbakan Elisabeth Borne'un istifasını hükümetin görevde kalması için reddettiği belirtildi. Fransa'da düzenlenen genel seçimlerin ikinci turunda hükümet 30 yıldan bu yana ilk kez mecliste salt çoğunluğu sağlayamamıştı.

(İHA)

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