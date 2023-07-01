Macron, Almanya ziyaretini protestolar sebebiyle erteledi

Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Macron'un, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştüğü ve ülkedeki olaylarla ilgili bilgi verdiği belirtildi. Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 2-4 Temmuz arasında Almanya'ya yapacağı ziyareti ertelemek zorunda kaldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, sokaklardaki şiddetin bir an önce sona ermesini ve toplumsal barışın yeniden sağlanmasını umduğu belirtildi. Ziyaret gerçekleşseydi bu, bir Fransız Cumhurbaşkanının 23 yıl sonra Almanya'ya yaptığı ilk devlet ziyareti olacaktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika