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Macron, Almanya ziyaretini protestolar sebebiyle erteledi

Macron, Almanya ziyaretini protestolar sebebiyle erteledi

Politika Haberleri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede yaşanan protesto olayları nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi. Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşerek olaylar hakkında bilgi verdi. Ziyaretin ertelenmesiyle birlikte Macron'un 23 yıl sonra Almanya'ya yapacağı ilk devlet ziyareti gerçekleşmeyecek.

p> Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesini takiben başlayan şiddetli protesto olayları sebebiyle, yarın başlaması planlanan Almanya ziyaretini erteledi.

Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Macron'un, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştüğü ve ülkedeki olaylarla ilgili bilgi verdiği belirtildi. Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 2-4 Temmuz arasında Almanya'ya yapacağı ziyareti ertelemek zorunda kaldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, sokaklardaki şiddetin bir an önce sona ermesini ve toplumsal barışın yeniden sağlanmasını umduğu belirtildi. Ziyaret gerçekleşseydi bu, bir Fransız Cumhurbaşkanının 23 yıl sonra Almanya'ya yaptığı ilk devlet ziyareti olacaktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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