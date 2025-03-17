Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül

Macaristan: Ukrayna'ya Silah Yardımını Reddettik

Macaristan: Ukrayna'ya Silah Yardımını Reddettik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'ya yapılacak 20 milyar euroluk mali yardım paketine karşı çıkarak, kendi vergi mükelleflerinin paralarının silah tedarikine kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Szijjarto, Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısı öncesi savaş yanlısı önerilere karşı duracaklarını belirtti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto yaptığı açıklamada, "Ukrayna için en az 20 milyar euroluk bir mali yardım paketi hazırlanıyor. Kendimizi bu işin içine sürükletmeyeceğiz ve Macar vergi mükelleflerinin parasının Ukrayna'ya silah tedarikini finanse etmek için kullanılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Macaristan, Ukrayna'ya yönelik yardımlara karşı duruş sergiliyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Szijjarto sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaş yanlısı liberal Avrupalı siyasetçilerin sürekli olarak barış müzakerelerinin başarıya ulaşmasını engellemeye çalışmasıyla Brüksel artık dünya siyasetinde tamamen izole olmuş durumda. Bugün Brüksel'de, Avrupalı vergi mükelleflerinin parasıyla Ukrayna'ya milyarlarca euro daha fazla silah verilmesini öngören çeşitli teklifler gündeme gelecek. Biz, savaş yanlısı önerilere karşı çıkmak ve barış müzakerelerinin başarısını desteklemek için Brüksel'e gidiyoruz" dedi.

"Ukrayna için en az 20 milyar euroluk bir mali yardım paketi hazırlanıyor"

Brüksel'de savaş yanlısı tutumun hakim olmaya devam ettiğini söyleyen Szijjarto, "Bugünkü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Ukrayna için en az 20 milyar euroluk bir mali yardım paketi hazırlanıyor. Kendimizi bu işin içine sürükletmeyeceğiz ve Macar vergi mükelleflerinin parasının Ukrayna'ya silah tedarikini finanse etmek için kullanılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Başkan Trump sayesinde barış umudu son 3 yıldır hiç bu kadar yakın olmamıştı"

Bunun yerine barış müzakerelerini destekleyeceklerini kaydeden Szijjarto, "Başkan Trump sayesinde barış umudu son 3 yıldır hiç bu kadar yakın olmamıştı ve bu nedenle Brüksel'in barış görüşmelerini imkansız hale getirme niyeti kabul edilemez" ifadelerini kullandı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Altın yatırımcısı gün sayıyor! Belki bugün belki yarın
img

Bütün Portekiz bu ikiliyi konuşuyor
img

Genç öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.