Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliği görüşmelerine destek vermeyecek

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'nın Birliğe üye olması için görüşmelere başlanması önerisini desteklemeyeceklerini açıkladı. Gulyas, Kiev ile resmi görüşmelere başlamanın erken olduğunu belirtti ve AB liderler zirvesinde görüşmelerin başlatılmasına destek vermeyeceklerini ifade etti.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'nın Birliğe üye olması için görüşmelere başlanması yönündeki önerisini desteklemeyeceklerini söyledi.

Bakan Gulya, basına yaptığı açıklamada, "savaştan harap olmuş bir ülkenin" AB'ye katılımı konusunda Kiev ile resmi görüşmelere başlamanın erken olduğunu belirtti.

Gulyas, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak AB liderler zirvesinde görüşmelerin başlatılmasına destek vermeyeceklerini ifade etti.

"Tamamen erken bir teklifle karşı karşıyayız." diyen Gulyas, Macaristan'ın, Ukrayna'nın Birliğe katılma sürecini başlatmaya davet etme konusunda "ortak bir karara" katkıda bulunamayacağını söyledi.

Gulyas, ülkesinin, Kiev'e 50 milyar avro uzun vadeli yardımı da içeren AB bütçesinde yapılması önerilen değişiklikleri de desteklemeyeceğini belirtti.

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