Macaristan'da yerel basında yer alan haberlerde, Macaristan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini gelecek ay onaylayacağı iddia edildi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci devam ederken, bugüne kadar sadece Türkiye ve Macaristan iki ülkenin ittifaka üyeliğini onaylamadı. Macaristan'da yerel basında yer alan haberlerde, Macaristan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini gelecek ay onaylayacağı iddia edildi.

Macar milletvekillerinin yasayı 1 Mart'ta tartışmaya başlamasının beklendiği ifade edilen haberlerde, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ise gelecek haftalarda yapılacak oylama ile yeşil ışık yakılabileceği ifade edildi. Macaristan tarafından, konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Başbakan Viktor Orban geçtiğimiz sene kasım ayında yaptığı açıklamada, hükümetinin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin desteklenmesine çoktan karar verdiğini ifade etmişti. Macar hükümeti ilgili yasayı geçtiğimiz temmuz ayında meclise sunmasına karşın yasa tasarıları henüz mecliste görüşülmedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Macaristan'a çağrıda bulunmuş, tüm NATO üyelerinin "daha fazla gecikmeden" Finlandiya ve İsveç'in savunma ittifakına katılımına yönelik tekliflerini onaylamalarını beklediğini belirtmişti. - BUDAPEŞTE