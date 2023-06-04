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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Hakan Fidan'ı arayarak tebrik etti

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Hakan Fidan'ı arayarak tebrik etti

Politika Haberleri

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan'ı arayarak tebrik etti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan'ı arayarak tebrik etti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 13 yıl Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Hakan Fidan'ı arayarak tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Hakan Fidan Macaristan Politika Haberler

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