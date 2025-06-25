Macaristan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştiriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 26 Haziran 2025 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

MACARİSTAN Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 26 Haziran'da Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun 26 Haziran 2025 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü

Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü! Bir anda fenalaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor

Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçeli eski isimle anlaşıyor
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.