Macaristan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştiriyor
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 26 Haziran 2025 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek.
MACARİSTAN Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 26 Haziran'da Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun 26 Haziran 2025 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika