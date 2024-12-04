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Macaristan Dışişleri Bakanı'ndan NATO Toplantısında Sert Eleştiriler

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO toplantısında bazı liderlerin Ukrayna'nın genç askerleriyle savaşmasını istemesinin tehlikeli olduğunu belirtti. Bakan, askere alma yaşının düşürülmesinin savaş tehlikesini artıracağına dikkat çekti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO toplantısında acımasız teklifler gündeme geldiğini ifade ederek, "Bazı liderler, Ukrayna'nın son genç askere kadar savaşmasını istiyor" dedi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Macar Bakan, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO-Ukrayna Konseyi'nin dünkü toplantısında acımasız teklifler ortaya atıldı. Görünüşe göre bazı liderler artık Ukrayna'nın son askerine kadar değil, son genç askerine kadar savaşmasını istiyor. NATO liderlerinin Ukrayna'daki askere alma yaşını düşürme konusundaki ısrarı hem şaşırtıcı hem de son derece tehlikeli. Askerlik yaşını düşürmek, silah göndermek ve eğitim vermek yerine barış, ateşkes ve barış görüşmelerini konuşmamız gerekiyor" dedi.

Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi için anlaşma talep edildi

Bakan Szijjarto, sabah saatlerinde Brüksel'de bir Macar televizyonuna yaptığı açıklamada ise NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bazı bakanların Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi için anlaşmaya varılmasını talep ettiğini söyledi. Szijjarto, "Eğer bu durumu basit ve hızlı bir şekilde ifade etmek gerekirse, bu girişimin 3. Dünya Savaşı'nın başlatılmasıyla eşdeğer olacağını söyleyebilirim. Ancak, dün gece bu konuda bir fikir birliği ve oy birliği olmadığı hızlı bir şekilde ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Szijjarto, "Mevcut durumda Ukrayna, Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlamayacak, üstelik savaşta olan bir ülke olarak NATO'yu Rusya ile doğrudan bir askeri çatışmaya sürükleyecektir" açıklamasını yaptı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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