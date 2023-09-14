Macaristan Dışişleri Bakanı İsveç'teki Okullarda Gerçek Dışı İthamların Yayıldığını İddia Etti

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'teki okullarda ülkesi hakkında gerçek dışı ithamların yayıldığını ileri sürerek, bu durumun İsveç'in NATO üyeliğinin oylanma sürecine katkı sağlamayacağını ifade etti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'teki okullarda ülkesi hakkında gerçek dışı ithamların yayıldığını ileri sürerek, bu durumun İsveç'in NATO üyeliğinin oylanma sürecine katkı sağlamayacağını ifade etti.

Szijjarto, İsveçli mevkidaşı Tobias Billstrom'a hitaben yazdığı mektupta, İsveç'teki okullarda Macaristan hakkında gerçek dışı ithamların yayıldığı ve ülkede demokrasinin gerilediği yönünde görüşlerin paylaşıldığını belirtti.

Bazı İsveçli siyasetçilerin Macaristan hakkında önyargılı, gerçekleri yansıtmayan, adil olmayan ifadeleri dillendirdiğini ve bunun ülkesinde hoş karşılanmadığını belirten Szijjarto, Macaristan'da milletvekillerinin demokratik yollarla seçildiğini kaydetti.

Szijjarto, İsveçli siyasilerin kendilerine yönelik "antidemokratik ve otoriter" gibi suçlamalarını "hakaret" olarak gördüklerini vurguladı.

İsveç'te okul müfredatının bir parçası olarak Macaristan hakkında gerçek dışı ve yanlış bilgilerin paylaşıldığını aktaran Szijjarto, İsveç'teki bu gelişmenin NATO üyeliğine ilişkin oylamaya katkı sağlamayacağına işaret etti.

Szijjarto, "Ülkenizin NATO üyeliği için milletvekillerimizin oy kullanmasını isterken, diğer yandan bu kişilere Macaristan'da demokrasiye zarar verdiği suçlamasında bulunuyorsunuz. Bu çelişki artık daha da güçlenmiştir ve sürekli artan talebinizin (NATO üyeliği için oy kullanılması) karşılanmasına kesinlikle yardımcı olmamaktadır." görüşünü paylaştı.